Количество жертв контрафактного бария в Санкт-Петербурге увеличилось до семи

Люди умерли после проведения обследования с помощью контраста в консультативно-диагностическом центре №1.

По информации, предоставленной Сергеем Капитоновым, сотрудником Главного Санкт-Петербургского управления СК Российской Федерации, количество людей, умерших после проведения им исследования с применением сульфата бария, возросло до семи. В ходе проведения оперативно-следственных мероприятий правоохранители задержали заведующую отделения лучевой диагностики.

Сейчас рассматривается вопрос о том, следует ли предоставлять ей статус обвиняемой и, если «да», то какую меру пресечения при этом избирать.

Всего было выявлено больше двух десятков человек, так или иначе пострадавших от контрафактного сульфата бария. Помимо заведующей отделением, задержан главный врач центра и уже заключен под стражу.

По этой трагедии начало уголовное производство по статьям 109, часть третья (Убийство по неосторожности) и 238, часть третья (небезопасные для жизни и здоровья услуги) УК Российской Федерации.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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