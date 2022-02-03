Количество жертв контрафактного бария в Санкт-Петербурге увеличилось до семи

Сегодня, 12:54

0

Image 16+
Количество жертв контрафактного бария в Санкт-Петербурге увеличилось до семи
Фото из открытых источников

Люди умерли после проведения обследования с помощью контраста в консультативно-диагностическом центре №1.

По информации, предоставленной Сергеем Капитоновым, сотрудником Главного Санкт-Петербургского управления СК Российской Федерации, количество людей, умерших после проведения им исследования с применением сульфата бария, возросло до семи. В ходе проведения оперативно-следственных мероприятий правоохранители задержали заведующую отделения лучевой диагностики.

Сейчас рассматривается вопрос о том, следует ли предоставлять ей статус обвиняемой и, если «да», то какую меру пресечения при этом избирать.

Всего было выявлено больше двух десятков человек, так или иначе пострадавших от контрафактного сульфата бария. Помимо заведующей отделением, задержан главный врач центра и уже заключен под стражу.

По этой трагедии начало уголовное производство по статьям 109, часть третья (Убийство по неосторожности) и 238, часть третья (небезопасные для жизни и здоровья услуги) УК Российской Федерации.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

В Петербурге проигнорировали указ президента о борьбе с коронавирусом

Вчера, 23:08

В Санкт-Петербурге, на «Летучем голландце», откроются сразу три шикарных ресторана

Вчера, 20:59

Проблема дефицита карет «скорой помощи» остается в Петербурге

Вчера, 20:59

На одном из мусорных полигонов НЭО произошел пожар

Вчера, 19:14

«Похороны» «Метростроя» преждевременны: компания продолжает бороться со Смольным в судах

Вчера, 18:19

Стоимость строительства одного койко-места в новом корпусе Боткинской больницы в 10 раз превышает среднюю по Петербургу 

Вчера, 15:57

В Ленинградской области на мужчину напали с пистолетом ради десяти тысяч рублей

Вчера, 14:24

Эксперт Виноградов указал на незаконное складирование петербургского мусора в Ленобласти

Вчера, 12:01

Беглов в очередной раз "скормил" жителями Шушар обещание о строительстве нового медицинского центра

3-02-2022, 22:01

Смольный выплатит предприятиям из петербургского «снежного картеля» более 8 миллиардов рублей

3-02-2022, 19:38

Прорыв трубы в Петербурге привел к провалу нескольких машин под асфальт 

3-02-2022, 19:29

Петербургские приставы списали более полутора миллионов рублей со счёта алиментщика, не желающего платить по долгам

3-02-2022, 16:54

Суд ждет ответственных за гибель собаки от глыбы льда в Петербурге

3-02-2022, 16:42

Пиар Беглова на теме блокады вызвал критику петербуржцев

3-02-2022, 11:47

Соседский конфликт в Ленинградской области закончился стрельбой и самоубийством

3-02-2022, 10:39

В Санкт-Петербурге вакцинировано уже более трех сотен детей

3-02-2022, 10:04

В реанимационных отделениях Санкт-Петербурга пребывает около шести сотен горожан

3-02-2022, 09:59

Горздрав не делится всеми данными о масштабах пандемии - Куприянов

2-02-2022, 22:36

Депутат Дмитриева предлагает методы борьбы с «амбулаторным коллапсом» в Петербурге

2-02-2022, 21:41

Льготникам и ученикам младших классов Ленинградской области выдадут сухие пайки на время вынужденных каникул

2-02-2022, 21:39

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

NetEase: российский РЭБ-комплекс мгновенно вывел из строя американский истребитель

NetEase: российский РЭБ-комплекс мгновенно вывел из строя американский истребитель

2-02-2022, 23:14

0

Боевые истребители Соединённых Штатов Америки F-22 и F-35 попали под воздействие системы радиоэлектронного подавления...

Подробнее
Выплата каждому пенсионеру 10 тысяч рублей с 7 февраля

Выплата каждому пенсионеру 10 тысяч рублей с 7 февраля

3-02-2022, 23:29

0

Как стало известно, с 7 февраля каждому российскому пенсионеру может достаться денежная выплата в размере около 10 тыс....

Подробнее
Зеленский заявил Джонсону, что будет не война Украины с Россией, а война в Европе

Зеленский заявил Джонсону, что будет не война Украины с Россией, а война в Европе

2-02-2022, 12:44

0

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о готовности европейских стран противостоять «российской агрессии», в...

Подробнее
Молодой петербуржец попал в больницу с черепно-мозговой травмой в результате падения глыбы льда с крыши

Молодой петербуржец попал в больницу с черепно-мозговой травмой в результате падения глыбы льда с крыши

2-02-2022, 19:14

0

«Невские новости» сообщили сегодня о деталях инцидента, который произошёл накануне в Красногвардейском районе...

Подробнее
Власть Петербурга неспособна справиться с уборкой: за что Лукашенко потроллил Беглова

Власть Петербурга неспособна справиться с уборкой: за что Лукашенко потроллил Беглова

2-02-2022, 14:29

0

Общественник Эрнест Макаренко прокомментировал встречу белорусского президента Александра Лукашенко с петербургским...

Подробнее
Стоимость строительства одного койко-места в новом корпусе Боткинской больницы в 10 раз превышает среднюю по Петербургу 

Стоимость строительства одного койко-места в новом корпусе Боткинской больницы в 10 раз превышает среднюю по Петербургу 

Вчера, 15:57

0

Скорее всего кредитные махинации Смольного «опустошат» карманы петербуржцев на миллиарды рублей власти города решили...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Правительство предупредило: всех пенсионеров РФ ждет новая беда во втором полугодии

Правительство предупредило: всех пенсионеров РФ ждет новая беда во втором полугодии

Вчера, 16:39

0

Российские пенсионеры могут испытать новый финансовый кризис из-за продолжающегося роста инфляции — об этом сообщили...

Подробнее
Каждый получит по 7 тысяч рублей с 4 февраля. Деньги придут на карту «Мир»

Каждый получит по 7 тысяч рублей с 4 февраля. Деньги придут на карту «Мир»

3-02-2022, 16:29

0

С 4 февраля многие россияне получат по 7 тыс. рублей, если ранее они успели оформить карту национальной платежной...

Подробнее
Эксперт Виноградов указал на незаконное складирование петербургского мусора в Ленобласти

Эксперт Виноградов указал на незаконное складирование петербургского мусора в Ленобласти

Вчера, 12:01

0

Петербургский мусор «загадочным образом» начал оседать на нелегальных свалках в Ленобласти при содействии компании «Эко...

Подробнее
Соседский конфликт в Ленинградской области закончился стрельбой и самоубийством

Соседский конфликт в Ленинградской области закончился стрельбой и самоубийством

3-02-2022, 10:39

0

Шестидесятисемилетний житель одного из многоквартирных домов города Мурино Ленинградской области, неоднократно...

Подробнее