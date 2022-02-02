В Санкт-Петербурге, на «Летучем голландце», откроются сразу три шикарных ресторана

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Проект профинансирует известный московский ресторатор Антон Пинский.
На корабле-ресторане «Летучий голландец», что стоит у Мытнинской набережной Петроградского района Северной столицы вскоре появятся три новых ресторана. Готовить в двух из них будут одни из самых известных шеф-поваров Москвы: Григорий Троянов и Антон Ковальков. Третий, с рыбным меню, будет создаваться, как аналог принадлежащего Антону Пинскому московского ресторана «Магадан».
Ресторанный комплекс «Летучий голландец» является знаковым местом для почитателей гастрономической жизни Санкт-Петербурга. Из его иллюминаторов и палуб прекрасный вид на Эрмитаж, Петропавловскую крепость, Стрелку Васильевского острова, Ростральные колонны и другие знаменитые исторические строения города.
Как рассказал «Невским Новостям» Антон Пинский, он ожидает скорого окончания пандемии и желает, чтобы его рестораны стали хорошим подарком петербуржцам к победе над коронавирусом.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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