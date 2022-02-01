Петербургские приставы списали более полутора миллионов рублей со счёта алиментщика, не желающего платить по долгам

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Житель Петербурга, более десяти лет уклонявшийся от алиментов на содержание сына, лишился около 1,6 миллиона рублей, лежащих на валютном счету.
По сообщению регионального управления службы судебных приставов, исполнительное производство в отношении нерадивого отца возбудили ещё в две тысячи десятом году. Согласно своим родительским обязанностям, мужчина должен был перечислять матери ребёнка по двадцать пять процентов ежемесячного заработка. Тем не менее весной прошлого года женщина сообщила, что бывший супруг давно не переводит ей никаких денежных средств.
Приставы узнали, что петербуржец переехал в Москву и устроился на более высокооплачиваемую работу. После пересчёта задолженности выяснилось, что она выросла до суммы, превышающей полтора миллиона рублей.
В связи с тем, что добровольно погашать долг мужчина отказался, денежная сумма была списана сотрудниками ФССП в принудительном порядке.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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