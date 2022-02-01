В реанимационных отделениях Санкт-Петербурга пребывает около шести сотен горожан

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За прошедшие сутки осложнения течения коронавирусной болезни убили 65 человек.
По информации предоставленной представителями оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, на реанимационных койках пребывает 599 человек, из них искусственная вентиляция легких проводится 318 пациентам.
За сутки было подтверждено 17 833 новых случаев заражения на территории Северной столицы. В инфекционных отделениях находятся 7 109 пациентов, причем 647 были госпитализированы за последние сутки. Амбулаторное лечение получают 93 523 человека. Умерло 65 людей.
Доля свободных коек в стационарах продолжает уменьшаться и сейчас составляет 39%, что меньше на 3%, чем было позавчера.
Правительство Санкт-Петербурга заявило, что омикрон может свирепствовать еще на протяжении нескольких недель, а потом количество новых больных выйдет на «плато», затем начнет падать.
Поэтому Дмитрий Лисовец, руководитель Комздрава Северной столицы, заявил, что поддержит любые ограничения, которые реально помогут снизить количество контактов между инфицированными и здоровыми людьми.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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