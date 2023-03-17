Настоящая зона бедствия — общественник об уборке тротуаров и дорог в Петербурге

Петербуржцам снова нужно приготовиться к гололеду, который может обернуться травмами и авариями на дорогах. Справиться с проблемой можно обработкой улиц специальными солевыми растворами, но коммунальные службы Петербурга в течение всей зимы не могли выполнить эту задачу на «отлично».

Синоптики прогнозируют оттепель, однако по ночам температура будет опускаться ниже нуля, приводя к образованию сильной наледи.

Качество уборки города зависит от управляющей компании, ответственной за порядок на конкретной территории. В настоящее время в Северной столице проходит передача обязанностей по содержанию дворов к городским службам, однако горожане уже высказывали недовольство их работой.

Претензии вызывает и уборка дорог и улиц общего пользования, ответственность за которую несет Комитет по транспорту Санкт-Петербурга. Эксперты отмечали, что в городе не хватает спецтехники, что сказывается на организации рабочего процесса.

Представитель Движения гражданских инициатив, политолог, общественник Владимир Соловейчик отметил, что гололеда не избежать.

«Территория, подведомственная Комитету по благоустройству правительства Петербурга (то есть те же улицы, парки и сады) представляют огромную зону бедствия. И я абсолютно убежден, что при нынешнем руководстве городского Комитета по благоустройству все это и будет продолжаться. Вне зависимости от прогнозов метеорологов», — подчеркнул эксперт.

Ранее специалисты назвали непрофессионализм команды губернатора Александра Беглова главной причиной плохой уборки дорог и тротуаров в городе на Неве.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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