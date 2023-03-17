Настоящая зона бедствия — общественник об уборке тротуаров и дорог в Петербурге

«ТурПром»: Государственный орган призвал туристов не ездить в Турцию из-за риска отравления ботоксом
Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний (ECDC) призвал медицинских туристов, по возможности,...Подробнее
Петербуржцам снова нужно приготовиться к гололеду, который может обернуться травмами и авариями на дорогах. Справиться с проблемой можно обработкой улиц специальными солевыми растворами, но коммунальные службы Петербурга в течение всей зимы не могли выполнить эту задачу на «отлично».
Синоптики прогнозируют оттепель, однако по ночам температура будет опускаться ниже нуля, приводя к образованию сильной наледи.
Качество уборки города зависит от управляющей компании, ответственной за порядок на конкретной территории. В настоящее время в Северной столице проходит передача обязанностей по содержанию дворов к городским службам, однако горожане уже высказывали недовольство их работой.
Претензии вызывает и уборка дорог и улиц общего пользования, ответственность за которую несет Комитет по транспорту Санкт-Петербурга. Эксперты отмечали, что в городе не хватает спецтехники, что сказывается на организации рабочего процесса.
Представитель Движения гражданских инициатив, политолог, общественник Владимир Соловейчик отметил, что гололеда не избежать.
Ранее специалисты назвали непрофессионализм команды губернатора Александра Беглова главной причиной плохой уборки дорог и тротуаров в городе на Неве.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний (ECDC) призвал медицинских туристов, по возможности,...Подробнее
Сестры 29-летнего мужчины, погибшего вместе с женой в квартире на Эльмаше в Екатеринбурге, не верят в версию...Подробнее
Финансист Дмитрий Голубовский рассказал о том, какие риски существуют на данный момент, если хранить сбережения в...Подробнее
Политолог Антон Бредихин считает, что губернатор Краснодарского края, как и администрация кубанского города Горячий...Подробнее
Город Горячий Ключ в Краснодарском крае за время руководства Сергея Белопольского оброс множественными проблемами....Подробнее
Погибших бойцов ЧВК «Вагнер» 19 марта похоронили на кладбище в станице Бакинская. Траурное мероприятие прошло несмотря...Подробнее
Американский разведчик в отставке Скотт Риттер выразил мнение о тех целях, которые поставили перед собой представители...Подробнее
Россия стала лидером по числу введенных Западом санкций. Поток ограничений не заканчивается, постоянно придумываются...Подробнее
Жителя Калужской области привлекли к уголовной ответственности и оштрафовали на крупную сумму за призывы взрывать...Подробнее
Россиянам выгоднее снимать квартиру, чем брать ипотеку или кредит на покупку недвижимости. Таким мнением поделился...Подробнее
Комментировать