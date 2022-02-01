В Санкт-Петербурге вакцинировано уже более трех сотен детей

Несовершеннолетние более уязвимы к быстро распространяющемуся штамму омикрон.

Пятая волна КОВИД-19, в отличие от всех предыдущих, больше всего задела именно детское население, которое до этого считалось мало уязвимым для коронавируса. В настоящее время отмечается быстрый рост заболеваемости, причем и среди взрослого населения тоже, но основной процент прироста обеспечивается детьми и подростками.

Специалисты прогнозируют, что такая тенденция сохраниться на протяжении приблизительно 14 дней, а потом снова «плато» и постепенное снижение темпов заражаемости.

На страницах официального сайта правительства Санкт-Петербурга размещена информация о том, что прививку от коронавируса получили 323 ребенка всего, а за последние сутки – 46 несовершеннолетних. Во всем городе работают 190 пунктов вакцинации и сформирован запас препарата в 722 742 доз.

Что касается малышей, не достигших пятилетнего возраста, то для их вакцинации планируется использовать прививку в виде спрея.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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