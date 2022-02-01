Льготникам и ученикам младших классов Ленинградской области выдадут сухие пайки на время вынужденных каникул

Руководством Ленинградской области принято решение о выдаче продуктовых наборов детям из малоимущих семей, имеющим льготу на бесплатное питание, и ученикам младшего школьного возраста на время вынужденного двухнедельного отдыха. Об этом сообщил зампред по социальным вопросам Николай Емельянов. С его слов, для получения сухого пайка родителям необходимо будет написать соответствующее заявление. В пресс-службе Ленобласти уточнили, что состав наборов будет определять руководство учебных заведений.

Напомним, что принятое ранее решение о введении внеплановых февральских каникул было связано с подъёмом заболеваемости среди несовершеннолетних жителей региона. На данный момент по статистике заболело уже более тридцати тысяч детей или восемнадцать процентов от всего количества учащихся. Карантин по коронавирусу объявлен в 594 классах, а по ОРВИ и гриппу – в 670. Больничные листы открыли уже более семисот педагогов.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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