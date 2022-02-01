Суд Санкт-Петербурга запретил работу продовольственному рынку «Салова 52»

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По сообщению объединенной судебной пресс-службы, деятельность продовольственного рынка «Салова 52» приостановлена временно. Через 70 дней он снова сможет принимать посетителей. Комиссия, проверившая рынок на соответствие правилам противопожарной безопасности, выявила, без малого 400 их нарушений.
За это административные наказания понесли компании «Петроинвест» и «Центр оптовой торговли». На территории, контролируемой первым оператором рынка, насчитали 197 нарушений, вторым - несколько меньше: 181 несоответствие.
Контролеры во многих местах так и не нашли огнетушители, которые должны там быть, торговые и подсобные помещения не оборудовались системами оповещения о пожаре и управления эвакуационными мероприятиями, а там, где таковые системы все же имелись, они все-равно были неисправны.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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