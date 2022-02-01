Санкт-Петербург обновил антирекорд по суточному количеству новых случаев инфицирования коронавирусом

Валерий Шапошников не пускает семью на улицу из-за неудовлетворительной работы коммунальных служб
Смольный не выполнил свои обещания по уборке снега в Санкт-Петербурге. Об этом заявил депутат муниципального...Подробнее
За вчерашний день в городе диагноз КОВИД-19 был поставлен больше, чем 19 000 человек.
Печальный рекорд за прошедшие сутки был установлен не только в Северной столице, но и в целом по Российской Федерации. Всего по стране заболели КОВИД-19 141 883 человека. В Санкт-Петербурге коронавирус диагностировали у 19 234 горожан.
Кроме того, по информации, распространенной оперативным противоэпидемическим штабом, в больницы Северной столицы госпитализировали 731 пациента, 63 человека не справились с последствиями заболевания и умерли. За вчерашний день с выздоровлением были выписаны 4 315 петербуржцев.
А безусловным лидером по Российской Федерации по распространению коронавируса по-прежнему является Москва. В столице страны диагноз КОВИД-19 лабораторно был подтвержден 23 784 больным. 78 больных умерли, а 11 475 пациентов выписали домой с выздоровлением.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Смольный не выполнил свои обещания по уборке снега в Санкт-Петербурге. Об этом заявил депутат муниципального...Подробнее
Система получения контрактов на уборку снега управляющими компаниями должна быть изменена. Такое заявление сделал...Подробнее
С 1 февраля расходы пенсионеров снова вырастут, уверен пенсионный эксперт Сергей Власов. Он рассказал, из-за чего...Подробнее
В Китае уверены, что их истребитель J-20 намного лучше российского истребителя пятого поколения Cу-57, и, к тому же, на...Подробнее
Отсутствие комплексной политики Смольного привело к оттоку молодежи из Санкт-Петербурга, о чем свидетельствует...Подробнее
Великобритания активизировала элитные части ВС из-за образования «украинского кризиса». Эксперты отмечают, что режим...Подробнее
Дания заявила о готовности поддержать Украину военной техникой и вооружением в случае войны с Россией. Премьер-министр...Подробнее
С 3 февраля Пенсионный фонд начнет выплачивать пособия на детей. Таких пособий через ПФР оформляется несколько видов...Подробнее
Таксист Александр Смирнов, обстрелявший из пневматического пистолета маршрутку, заполненную пассажирами, будет вынужден...Подробнее
Многих россиян ждет денежная выплата в размере 10 тысяч рублей. Получить такую выплату возможно уже в феврале. По...Подробнее
Комментировать