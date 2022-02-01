Санкт-Петербург обновил антирекорд по суточному количеству новых случаев инфицирования коронавирусом

За вчерашний день в городе диагноз КОВИД-19 был поставлен больше, чем 19 000 человек.

Печальный рекорд за прошедшие сутки был установлен не только в Северной столице, но и в целом по Российской Федерации. Всего по стране заболели КОВИД-19 141 883 человека. В Санкт-Петербурге коронавирус диагностировали у 19 234 горожан.

Кроме того, по информации, распространенной оперативным противоэпидемическим штабом, в больницы Северной столицы госпитализировали 731 пациента, 63 человека не справились с последствиями заболевания и умерли. За вчерашний день с выздоровлением были выписаны 4 315 петербуржцев.

А безусловным лидером по Российской Федерации по распространению коронавируса по-прежнему является Москва. В столице страны диагноз КОВИД-19 лабораторно был подтвержден 23 784 больным. 78 больных умерли, а 11 475 пациентов выписали домой с выздоровлением.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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