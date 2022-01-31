За нарушение правил пожарной безопасности в Петербурге на 70 суток закрыли оптовый рынок «Салова 52»

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Сегодня Фрунзенский райсуд Петербурга принял решение о закрытии оптового торгового центра «Салова 52». Это решение связано с несоблюдением правил пожарной безопасности на территории рынка.
По сообщению объединённой службы судов города, оба юридических лица, ответственных за работу торгового центра, привлечены к административной ответственности в связи с большим количеством нарушений закона «О пожарной безопасности». Проведённые на рынке проверки выявили сто девяносто семь нарушений у одной коммерческой организации и сто восемьдесят одно – у другой.
Проверяющие комплекс инспекторы отметили недостачу средств пожаротушения, отсутствие систем оповещения о пожарной тревоге, планов эвакуации посетителей и сотрудников, несоответствие конструкций зданий требуемой степени огнестойкости и ряд других, не менее серьёзных недочётов.
Суд наложил запрет на любое пользование складами и офисами в течение семидесяти суток исключая комплекс работ, направленных на исполнение требований государственного пожарного надзора.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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