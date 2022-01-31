31.01.2022 года Санкт-Петербургская служба «122» приняла рекордное количество обращений

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За последний день января операторы обработали 200 000 звонков.
По информации, обнародованной пресс-секретарем комитета по связи и информации, отмечает, что рост обращений в понедельник является обычной практиков в работе службы «112». Но 200 000 звонков в сутки это рекордное количество.
Наиболее высокая нагрузка на систему отмечается в промежутке между 7:00 и 11:00. Если такой темп роста количества обращений сохранится, то, по словам представителя ведомства, возможны сбои в ее работе.
Незадолго до этого в службе «112» открыли набор на вакансию операторов, а также удвоили ее технический потенциал, увеличили пропускную способность коммуникатора сотовой связи. Если до 30.01.2022 года был возможен одновременный прием 3 500 вызовов, то теперь это значение выросло до 8 000. Вот только 31 января даже этой мощности не хватило. При пиковой нагрузке, обращавшиеся на линию слышали лишь короткие гудки.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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