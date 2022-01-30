Школьников Ленинградской области отправляют на внеплановые каникулы

Сегодня, 15:59

0

Image 16+
Школьников Ленинградской области отправляют на внеплановые каникулы
Фото из открытых источников

По сообщению руководства Ленинградской области, региональный штаб по нераспространению коронавируса принял решение о введении внеплановых каникул для школьников с седьмого по двадцатое февраля. Соответствующее распоряжение будет подписано губернатором Дрозденко уже в ближайшее время.

Согласно комментарию правительства региона, который приводят «Невские новости», эта ограничительная мера будет единственной, никаких дополнительных усилений антиковидного режима в ближайшее время вводить не планируется.

Напоминаем, что сегодня стало известно количество несовершеннолетних жителей Ленобласти, прошедших процедуру вакцинации - сейчас в регионе привиты восемнадцать детей. Школьники до пятнадцати лет вакцинируются только при наличии согласия родителей, остальные могут принимать такое решение самостоятельно.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Школьников Ленинградской области отправляют на внеплановые каникулы

Сегодня, 15:59

Выпавший из окна петербуржец упал на проходившую мимо девочку

Сегодня, 15:04

Проблемы в сфере ЖКХ не остановили Беглова от поездки в Минск

Сегодня, 12:36

Смольный экстренно готовит койки в «Ленэкспо» после провала кампании по вакцинации

Вчера, 21:59

Петербург испытывает серьезный дефицит трудовых кадров среди молодежи

Вчера, 20:48

Петербургский таксист заплатит 150 тысяч штрафа за стрельбу по маршрутке

Вчера, 18:59

«Прокол Смольного»: правозащитник обвинил чиновников в черствости по отношению к блокадникам

Вчера, 18:16

«Городом нужно заниматься»: политолог Карасев раскритиковал бездействие Беглова

Вчера, 15:51

Депутат Госдумы предложил создать комитет по уборке снега в Петербурге

Вчера, 12:45

На территории Ленинградской области обнаружен окровавленный труп одного из топ-менеджеров Газпрома

Вчера, 00:29

Руководителя одной из строительных компаний Санкт-Петербурга обманули телефонные мошенники

Вчера, 00:24

В Центральном районе Санкт-Петербурга появились объявления с предупреждением об учебной эвакуации школ

30-01-2022, 20:34

Два района Санкт-Петербурга провели ночь в неотапливаемых квартирах

30-01-2022, 18:19

В Санкт-Петербург пришел циклон «Надя»

30-01-2022, 18:14

Смольный дал невыполнимое обещание по уборке мусора

30-01-2022, 18:09

Политолог Аркатов: дезинформация о встрече с Путиным может навредить репутации Беглова

30-01-2022, 15:22

В Петербурге из перевернувшегося в результате ДТП автомобиля ребёнок выпал на дорогу

30-01-2022, 11:59

Власти Петербурга опровергли вчерашние извещения об учебной эвакуации горожан

29-01-2022, 23:14

Политолог указал на информационные просчеты Беглова

29-01-2022, 22:01

В Санкт-Петербурге, в течение декабря 2021 года, ощутимо снизилась смертность от КОВИД-19

29-01-2022, 17:34

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Для всех пенсионеров в России понедельник начнётся с плохой новости

Для всех пенсионеров в России понедельник начнётся с плохой новости

30-01-2022, 17:14

0

Понедельник, 31 января, с высокой степенью вероятности, начнётся с чрезвычайно плохой новости, касающейся положения с...

Подробнее
Хазин: всех, у кого есть деньги на банковской карте, ждет обнуление с 1 февраля

Хазин: всех, у кого есть деньги на банковской карте, ждет обнуление с 1 февраля

29-01-2022, 17:34

0

Известный российский экономист Михаил Хазин, предсказавший в свое время дефолт 1998 года, предупреждает граждан в РФ,...

Подробнее
Всех пенсионеров из России ждет большой неприятный сюрприз с 31 января 2022 года

Всех пенсионеров из России ждет большой неприятный сюрприз с 31 января 2022 года

30-01-2022, 17:14

0

Скоро на продовольственные товары в Российской Федерации начнётся очередное повышение цен. Случится это неприятное...

Подробнее
ICSI: из-за угрозы войны на Украине уровень опасности достиг максимального

ICSI: из-за угрозы войны на Украине уровень опасности достиг максимального

29-01-2022, 21:09

0

Уровень угрозы войныва Украине оценивается как максимально высокий. Международный центр стратегической разведки ICSI,...

Подробнее
ЗРПК «Панцирь-С» атаковал американский ударный дрон в Ираке

ЗРПК «Панцирь-С» атаковал американский ударный дрон в Ираке

30-01-2022, 12:19

0

Несколько часов назад ударный дрон ВВС США, появившийся в округе Самарра иракской провинции Салах-эд-Дин, из-за...

Подробнее
Политолог указал на информационные просчеты Беглова

Политолог указал на информационные просчеты Беглова

29-01-2022, 22:01

0

В Петербурге коммунальные службы не справились с уборкой города от снега и льда. Чиновники Комблага провалили мусорную...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Смольный дал невыполнимое обещание по уборке мусора

Смольный дал невыполнимое обещание по уборке мусора

30-01-2022, 18:09

0

Представители администрации губернатора Петербурга Александра Беглова пообещали разобраться с проблемами при вывозе...

Подробнее
Власти Петербурга опровергли вчерашние извещения об учебной эвакуации горожан

Власти Петербурга опровергли вчерашние извещения об учебной эвакуации горожан

29-01-2022, 23:14

0

По сообщению администрации Центрального района Санкт-Петербурга, расклеенные неизвестными лицами объявления о якобы...

Подробнее
Депутат Госдумы предложил создать комитет по уборке снега в Петербурге

Депутат Госдумы предложил создать комитет по уборке снега в Петербурге

Вчера, 12:45

0

Система получения контрактов на уборку снега управляющими компаниями должна быть изменена. Такое заявление сделал...

Подробнее
Петербург испытывает серьезный дефицит трудовых кадров среди молодежи

Петербург испытывает серьезный дефицит трудовых кадров среди молодежи

Вчера, 20:48

0

Отсутствие комплексной политики Смольного привело к оттоку молодежи из Санкт-Петербурга, о чем свидетельствует...

Подробнее