Школьников Ленинградской области отправляют на внеплановые каникулы

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По сообщению руководства Ленинградской области, региональный штаб по нераспространению коронавируса принял решение о введении внеплановых каникул для школьников с седьмого по двадцатое февраля. Соответствующее распоряжение будет подписано губернатором Дрозденко уже в ближайшее время.
Согласно комментарию правительства региона, который приводят «Невские новости», эта ограничительная мера будет единственной, никаких дополнительных усилений антиковидного режима в ближайшее время вводить не планируется.
Напоминаем, что сегодня стало известно количество несовершеннолетних жителей Ленобласти, прошедших процедуру вакцинации - сейчас в регионе привиты восемнадцать детей. Школьники до пятнадцати лет вакцинируются только при наличии согласия родителей, остальные могут принимать такое решение самостоятельно.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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