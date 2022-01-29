Руководителя одной из строительных компаний Санкт-Петербурга обманули телефонные мошенники

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Лжепредставитель банка смог выудить из кармана доверчивого директора больше 8 500 000 рублей.
По информации, полученной от сотрудников правоохранительных органов, мошенник позвонил семидесятипятилетнему руководителю строительной компании из Северной столицы, представившись работником службы безопасности банковского учреждения. В разговоре попросил пожилого мужчину, с целью сохранности денежных средств, перевести их на другой расчетный счет.
Потерпевший так и сделал. В результате стал беднее на целых 8 500 000 рублей, порадовав афериста.
29 января потерпевший написал заявление в полицию. По факту совершенного преступления правоохранителями было открыто уголовное производство.
Интересно, что за прошлый год на территории Северной столицы полицейскими было задержано 240 преступников, совершивших мошеннические действия относительно пожилых петербуржцев.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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