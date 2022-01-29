На территории Ленинградской области обнаружен окровавленный труп одного из топ-менеджеров Газпрома

По информации, полученной от правоохранителей, на территории элитного поселения, расположенного в Выборгском районе Ленинградской области, в ванной комнате собственного дома был обнаружен мертвым Леонид Шульман, шестидесятилетний начальник транспортной службы «Газпром инвест». Он оставил две предсмертные записки, в одной из которых проинформировал близких о том, что не желает выступать в роли обузы для них и попросил родных продолжать веселую и счастливую жизнь.

Называл себя обузой газпромовский топ-менеджер потому, что недавно получил травму ноги и ему поставили аппарат Елизарова. У Леонида Шульмана есть дочь и сын, уже взрослые. Тяжелое психологическое состояние может быть оправдано бракоразводным процессом, который у него состоялся, по предварительной информации, в сентябре 2021 года.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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