В Центральном районе Санкт-Петербурга появились объявления с предупреждением об учебной эвакуации школ

ПФР сообщил, кому зачислят по 8 тысяч рублей на карты уже с 3 февраля
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Районная администрация назвала эту информацию фейком.
Жители одного из многоквартирных домов, расположенных на улице Гаванской, увидели на входных дверях объявления с предупреждением о том, что в школах района будет проводится тренировочная эвакуация детей в некие «пункты временного размещения». При этом школьников будут изолировать без родителей. Эвакуация назначена на 8 февраля.
Человек, написавший объявление, обосновывает его правомерность ссылкой на ФЗ №459 (защита населения и территорий от ЧП техногенного и природного характера). Также в тексте указано, что на тех, кто откажется эвакуироваться, будет наложен штраф.
Администрация Центрального района Санкт-Петербурга выступила с опровержением этого объявления, попросив людей перепроверять любую подобную информацию при помощи официальных источников.
Людей, которые разместили объявления, разыскивают для того, чтобы наказать в соответствии с законодательством.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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