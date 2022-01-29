В Центральном районе Санкт-Петербурга появились объявления с предупреждением об учебной эвакуации школ

Районная администрация назвала эту информацию фейком.

Жители одного из многоквартирных домов, расположенных на улице Гаванской, увидели на входных дверях объявления с предупреждением о том, что в школах района будет проводится тренировочная эвакуация детей в некие «пункты временного размещения». При этом школьников будут изолировать без родителей. Эвакуация назначена на 8 февраля.

Человек, написавший объявление, обосновывает его правомерность ссылкой на ФЗ №459 (защита населения и территорий от ЧП техногенного и природного характера). Также в тексте указано, что на тех, кто откажется эвакуироваться, будет наложен штраф.

Администрация Центрального района Санкт-Петербурга выступила с опровержением этого объявления, попросив людей перепроверять любую подобную информацию при помощи официальных источников.

Людей, которые разместили объявления, разыскивают для того, чтобы наказать в соответствии с законодательством.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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