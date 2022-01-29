Два района Санкт-Петербурга провели ночь в неотапливаемых квартирах

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Люди жаловались, что в их жилищах не только остыли батареи, но и перестала подаваться горячая вода.
Пострадавшими оказались Выборгский и Центральный районы Северной столицы. Именно там ночью с 29.01.2022 на 30.01.2022 года перестали греть батареи, а также отсутствовала горячая вода. Все это произошло по причине аварии на участке магистрального теплопровода, проходящего под улицей Институтской.
Вначале жалоба поступила от жильцов одного многоквартирного жилого дома, расположенного по улице Исполкомовской. Затем пресс-служба предприятия «Теплосети Петербурга» подтвердила наличие проблемы, но только в этом одном доме, хотя в дальнейшем обращения поступили еще из десяти многоэтажек Центрального района.
Через некоторое время к ним присоединились жильцы некоторых домов, расположенных в Выборгском районе. По итогам вышло, что авария нарушила тепло- и водоснабжение почти шестидесяти жилых домов.
Ликвидация проблемы несколько затянулась по причине наличия на месте прорыва большого количества других коммуникаций, из-за чего коммунальщики были вынуждены копать траншеи вручную.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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