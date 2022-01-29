В Санкт-Петербург пришел циклон «Надя»

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Именно этот Североатлантический атмосферный вихрь ответственен за ветер и метель, что разыгрались в городе.
По информации, представленной Михаилом Леусом, ведущим метеорологом центра погоды «Фобос», начиная с 30 января всю территорию Северной столицы накроет циклон «Надя», который пришел в город из Северной Атлантики.
Именно из-за него в Санкт-Петербурге будут наблюдаться сильные порывы ветра, сильные снегопады и вьюга. Хотя температура окружающего воздуха останется на уровне, несколько превышающем нормальный для этого месяца. Столбик термометра остановится на уровне от – 1 оС до – 3 оС. Уровень атмосферного давления достигнет 740 мм ртутного столба. Скорость ветра составит от 5 до 10 метров за секунду.
Серьезные снегопады продолжатся до вторника, засыпая тротуары и проезжие части, что не может не «радовать» работников коммунального хозяйства. Но уже в среду осадки прекратятся.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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