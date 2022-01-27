В Санкт-Петербурге, в течение декабря 2021 года, ощутимо снизилась смертность от КОВИД-19

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К сожалению, за весь 2021 год коронавирус унес жизни десятков тысяч горожан.
По информации, опубликованной Росстатом, в декабре 2021 года в Северной столице умерло значительно меньше (1 894) людей, чем в декабре 2020 года (2 392). Эти данные выпадают из общероссийской картины, демонстрирующей обратную динамику: декабрь 2020 года – 27 012, а декабрь 2021 года – уже 44 390 человек.
Что касается общих демографических данных, то складывается удручающая картина, как по Санкт-Петербургу отдельно, так и по всей Российской Федерации. В течение 2020 в Северной столице умерло от разных причин 72 750, а в 2021 – 84 196, а это на 15% больше. Рождаемость в прошлом году была на 2 040 малышей ниже 2020 года и составила 53 399 новых петербуржца.
Соответственно, в течение 2021 года население Санкт-Петербурга сократилось на 30 797 человек. За этот же период население всей Российской Федерации упало на 1 040 000 человек. Из них от КОВИД-19 – больше 390 000 россиян.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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