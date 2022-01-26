Движение транспорта по Приморскому шоссе Санкт-Петербурга ограничат на срок до двух лет

Автомобилям станет намного теснее на территории Приморского района, около Парка Трехсотлетия Санкт-Петербурга.

Это связано с проводимыми там работами по благоустройству пляжа. Ориентировочный срок, на протяжении которого будут действовать данные ограничения составляет целых два года.

В период с 29.01.2022 года по 30.07.2024 года движение автотранспорта ограничат на участке Приморского проспекта между улицами Яхтенной и Береговой. Информация об этом была распространена пресс-секретарем ГАТИ Северной столицы. Именно там будет располагаться въезд-выезд через которые строительная техника будет попадать на строительную площадку.

Выполнение работ поручено АО «Зенит-Арена», которая сейчас занимается благоустройством пляжа береговой линии парка. Работы проводятся в соответствии с проектом возведения базы для водных видов спорта.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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