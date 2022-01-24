В Санкт-Петербурге отреставрирован Медный всадник

ПФР готовит «сюрприз» пенсионерам в России , выплата поступит вместе с пенсией в феврале 2022 года
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Памятник Петру Великому пока еще в лесах, но уже восстановлен.
По информации, распространенной Государственным музеем городской скульптуры, все реставрационные работы над Медным всадником выполнены в сроки, оговоренные в контракте. Но полюбоваться монументом можно будет лишь в середине февраля.
Пресс-служба музея пояснила, что до тех пор Медный всадник пробудет в лесах, покрытых специальной пленкой, благодаря чему воздух под ней будет иметь положительную температуру. Это необходимо для правильного протекания процессов отвердения некоторых материалов, использованных при восстановлении скульптуры.
Освобождать Медного всадника от защитных конструкций будут постепенно – с последних дней января до середины февраля. По весне будут проводиться работы по облагораживанию территории, окружающей памятник.
Начало реставрации было приурочено к трехсотпятидесятилетию Петра Первого, которое отмечалось в октябре 2021 года. Работы обошлись в 40 000 000 рублей. Считалось, что монумент лишен значительных дефектов, однако при подробном обследовании оказалось, что он буквально «расползается».
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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