В Санкт-Петербурге был задержан мужчина, в Новогоднюю ночь изнасиловавший подростка

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По отношению к двадцатитрехлетнему подозреваемому заведено уголовное дело.
Задержание происходило на территории Красного Села. Оперативной группой он был доставлен в отделение полиции. К нему применена статья Уголовного кодекса Российской Федерации «Насильственные действия сексуального характера».
По информации, полученной корреспондентом «Невских Новостей» от своего источника в правоохранительных органах, задержанный изнасиловал шестнадцатилетнего подростка прямо на Новый год.
Полицию об этом ужасном происшествии уведомил товарищ потерпевшего. С его слов, он просматривал посты в социальных сетях и вдруг наткнулся на видеоролик, в котором двадцатитрехлетний парень надругался над его другом в незнакомой квартире.
Правоохранители обращаются к несовершеннолетним с просьбой не поддаваться на уговоры взрослых незнакомых и малознакомых мужчин зайти к ним в гости. В большинстве случаев интересные и выгодные предложения оборачиваются ограблениями или сексуальной агрессией.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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