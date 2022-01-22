В Санкт-Петербурге был задержан мужчина, в Новогоднюю ночь изнасиловавший подростка

Сегодня, 16:19

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В Санкт-Петербурге был задержан мужчина, в Новогоднюю ночь изнасиловавший подростка
Фото из открытых источников

По отношению к двадцатитрехлетнему подозреваемому заведено уголовное дело.

Задержание происходило на территории Красного Села. Оперативной группой он был доставлен в отделение полиции. К нему применена статья Уголовного кодекса Российской Федерации «Насильственные действия сексуального характера».

По информации, полученной корреспондентом «Невских Новостей» от своего источника в правоохранительных органах, задержанный изнасиловал шестнадцатилетнего подростка прямо на Новый год.

Полицию об этом ужасном происшествии уведомил товарищ потерпевшего. С его слов, он просматривал посты в социальных сетях и вдруг наткнулся на видеоролик, в котором двадцатитрехлетний парень надругался над его другом в незнакомой квартире.

Правоохранители обращаются к несовершеннолетним с просьбой не поддаваться на уговоры взрослых незнакомых и малознакомых мужчин зайти к ним в гости. В большинстве случаев интересные и выгодные предложения оборачиваются ограблениями или сексуальной агрессией.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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