С 24 января в поликлиниках Санкт-Петербурга введен раздельный прием больных

Теперь все люди, имеющие признаки ОРВИ или с подозрением на КОВИД-19 принимаются через отдельный вход.

По информации, распространенной комитетом здравоохранения городского правительства, с 24.01.2022 года все поликлинические отделения Северной столицы станут работать в новом режиме, - с разделением потоков пациентов.

Теперь люди, у которых присутствуют респираторные симптомы, а также те, у кого врачи подозревают наличие КОВИД-19, будут осматриваться врачами в специальных кабинетах или приемно-смотровых боксах. Заходить такие пациенты также будут через отдельные входы. Для визита, в этом случае, не нужна предварительная запись.

Также комитет здравоохранения Санкт-Петербурга обратился к таким больным с просьбой добираться до медицинского учреждения на личной автомашине, такси либо пешком, но только не на общественном транспорте, чтобы не ставить под угрозу жизни и здоровье других людей.

К людям старше шестидесяти лет, с инвалидностью, ограничением мобильности, хроническим больным, беременным, мамам, чьим детям менее трех лет врач должен выезжать на дом.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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