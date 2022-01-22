С 24 января в поликлиниках Санкт-Петербурга введен раздельный прием больных

Пенсионеров России ждет еще одна индексация выплат на 8,6% в 2022 году
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Теперь все люди, имеющие признаки ОРВИ или с подозрением на КОВИД-19 принимаются через отдельный вход.
По информации, распространенной комитетом здравоохранения городского правительства, с 24.01.2022 года все поликлинические отделения Северной столицы станут работать в новом режиме, - с разделением потоков пациентов.
Теперь люди, у которых присутствуют респираторные симптомы, а также те, у кого врачи подозревают наличие КОВИД-19, будут осматриваться врачами в специальных кабинетах или приемно-смотровых боксах. Заходить такие пациенты также будут через отдельные входы. Для визита, в этом случае, не нужна предварительная запись.
Также комитет здравоохранения Санкт-Петербурга обратился к таким больным с просьбой добираться до медицинского учреждения на личной автомашине, такси либо пешком, но только не на общественном транспорте, чтобы не ставить под угрозу жизни и здоровье других людей.
К людям старше шестидесяти лет, с инвалидностью, ограничением мобильности, хроническим больным, беременным, мамам, чьим детям менее трех лет врач должен выезжать на дом.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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