В Ленинградской области для транспортировки строительных отходов потребуется получать лицензию

Сегодня, 16:19

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В Ленинградской области для транспортировки строительных отходов потребуется получать лицензию
Фото из открытых источников

Начиная с сегодняшнего дня все перевозчики области обязаны будут спецразрешение на транспортировку более пяти кубометров мусора, относящегося к строительным отходам с третьего по пятый класс опасности. Об этом сообщила пресс-служба региональной администрации.

На каждом документе будет пропечатан идентифицирующий перевозчика QR-код. Все транспортные средства в обязательном порядке должны иметь оборудование для подключения к системе ГЛОНАСС для отслеживания их маршрутов.

В случае отсутствия соответствующего разрешения физические лица будут наказываться штрафом до пяти тысяч рублей, предприниматели и должностные лица – до пятидесяти тысяч и юрлица – до миллиона рублей.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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