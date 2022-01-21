В Ленинградской области для транспортировки строительных отходов потребуется получать лицензию

Эксперты объяснили, почему Украина и Китай закупают российское
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Начиная с сегодняшнего дня все перевозчики области обязаны будут спецразрешение на транспортировку более пяти кубометров мусора, относящегося к строительным отходам с третьего по пятый класс опасности. Об этом сообщила пресс-служба региональной администрации.
На каждом документе будет пропечатан идентифицирующий перевозчика QR-код. Все транспортные средства в обязательном порядке должны иметь оборудование для подключения к системе ГЛОНАСС для отслеживания их маршрутов.
В случае отсутствия соответствующего разрешения физические лица будут наказываться штрафом до пяти тысяч рублей, предприниматели и должностные лица – до пятидесяти тысяч и юрлица – до миллиона рублей.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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