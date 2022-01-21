Правоохранители Санкт-Петербурга разыскивают женщину, нанявшуюся няней и избившей своего годовалого подопечного

Как сообщили «Невские Новости», семья петербуржцев обратилась к правоохранителям с заявлением на женщину, нанятую ими в качестве няни. Они пояснили следователю, что имеют двух детей-погодок и для старшего из них (чуть старше года) решили нанять бебиситтера. Поиски подходящего кандидата они вели через газету с объявлениями.

На него откликнулась и подозреваемая, которая во время собеседования внушила семье доверие. Стороны заключили устную договоренность и няня приступила к выполнению своих обязанностей.

Через непродолжительное время родители заметили, как характер ребенка стал меняться в худшую сторону: он начал проявлять немотивированную агрессию. Однажды мама малыша услышала, как он плачет в подъезде, куда его вывела няня, чтобы дальше отправиться на прогулку.

Мать тут же изучила записи с камер наблюдения, на которых увидела, как бебиситтер бьет ее малыша по ручкам и ножкам. На вопрос, зачем она это делает, женщина сказала, что, мол, ребенок схватил ее за лицо, и ушла в неизвестном направлении.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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