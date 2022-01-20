Прокуратура Санкт-Петербурга занялась возвращением ветерану ВОВ квартиры, которую обманом у нее отобрали

Сегодня, 11:14

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Прокуратура Санкт-Петербурга занялась возвращением ветерану ВОВ квартиры, которую обманом у нее отобрали
Фото из открытых источников

Мошенники убедили женщину расписаться в договоре дарения.

Старушка, пережившая блокаду Ленинграда, являющаяся, к тому же, ветераном ВОВ стала жертвой подлых преступников, для которых нет, наверное, в этом мире ничего святого, кроме собственного кошелька. Мошенники каким-то образом убедили ее расписаться в бумагах, оказавшихся договором дарения квартиры.

Как только мерзавец получил права на недвижимость, он сразу же перепродал ее третьему лицу, в собственности которого она сейчас и находится.

Квартиру старушка-блокадница получила в дар от Санкт-Петербурга к 65-ой годовщине Великой Победы.

С возвращением жилья, отобранного мошенниками, ветерану ВОВ взялась помочь Приморская Прокуратура Северной столицы. Пресс-секретарь ведомства разъяснил, что его структурой будет приложено максимум усилий для того, чтобы признать сделку недействительной.

Это дело находится под особым контролем прокуратуры, которая уже обратилась в суд с целью признания акта дарения недействительным.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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