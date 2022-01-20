Санкт-Петербургская прокуратура заинтересовалась нарушениями ЖКС, незаконно обогащавшихся за счет жильцов

Прокуратура выявила нарушения законодательства ответственными работниками ЖКС Фрунзенского района Северной столицы в плане взыскания с жильцов денежных средств за те услуги, которые коммунальщики должны были оказывать бесплатно. Об этом сообщила ведомственная пресс-служба.

Прокурорская проверка Фрунзенского «Жилкомсервиса №1» выявила, что генеральный директор предприятия по личной инициативе и в нарушение действующего законодательства немного дополнил перечень платных услуг. В частности, его подчиненные теперь брали с людей деньги за работы по обслуживанию систем дренажа и внутреннего водостока, составных элементов канализации, как внутридомовой, так и дворовой, а также их вытяжек.

Жильцам следует знать, что все материальные расходы на выполнение перечисленных выше работ федеральное законодательство перекладывает на бюджет управляющих компаний. Прокуратура, на данный момент, ограничилась внесением протеста генеральному директору ЖКС.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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