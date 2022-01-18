В Санкт-Петербурге случилось смертельное ДТП на регулируемом пешеходном переходе

Сегодня, 09:49

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В Санкт-Петербурге случилось смертельное ДТП на регулируемом пешеходном переходе
Фото из открытых источников

Пожилой мужчина погиб под колесами автомобиля под управлением фельдшера скорой помощи.

Трагическое дорожно-транспортное происшествие случилось на улице Бухарестской, у дома №39 около 10:45. Автомобиль Renault Kaptur на регулированном пешеходном переходе сбил 70 – 75-летнего мужчину. Пострадавший получил травмы не совместимые с жизнью. Он погиб на месте.

Управляла автомобилем 41-летняя жительница Санкт-Петербурга, которая работает на Скорой помощи фельдшером. Renault Kaptur это ее собственный автомобиль. По информации, предоставленной правоохранителями, она привлекалась в течение 2021 года за нарушения правил дорожного движения лишь единожды.

Все обстоятельства трагического ДТП еще предстоит выяснить правоохранителям, ведь видео аварии отсутствует, поскольку ни в автомобиле не было видеорегистратора, ни вдоль дороги от проспекта Славы до улицы Турку нет ни одной камеры видеонаблюдения.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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