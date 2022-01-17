Все массовые мероприятия в школах Санкт-Петербурга решено отменить из-за угрозы распространения омикрона

Сегодня, 13:49

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Все массовые мероприятия в школах Санкт-Петербурга решено отменить из-за угрозы распространения омикрона
Фото из открытых источников

Запрет будет действовать на протяжении месяца, решение о его отмене или продлении примут в зависимости от эпидситуации.

По информации, распространенной Ириной Потехиной, вице-губернатором Санкт-Петербурга, посовещавшись с директорами учреждений образования, руководство города сделало вывод о высокой вероятности резкого роста заболеваемости КОВИД-19 среди учителей и учеников.

Поэтому на ближайший месяц принято решение об отмене всех массовых внутришкольных мероприятий. В течение этого периода станет понятно, взлетит ли кривая заболеваемости вверх либо эта волна пройдет, как прошли и все другие волны мутаций коронавируса.

Но, в этом штамме есть и положительные изменения. Так, инкубационный период сократился до 2 – 3 дней, в отличие от 5 – 8 у предыдущих вариантов вируса. В связи с этим продолжительность карантина для групп дошкольников и школьных классов сокращен до одной недели.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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