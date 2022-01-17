В Санкт-Петербурге шестиклассник попал под колеса кроссовера

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Мальчик нарушил ПДД, переходя дорогу на запрещающий сигнал светофора.
Это происшествие случилось в Московском районе Северной столицы на одном из пешеходных переходов через проспект Космонавтов. По информации, полученной «Невскими Новостями» из информированного источника в правоохранительных органах, шестиклассник был сбит автомобилем Toyota RAV4 в 15:10.
Ребенок попытался перейти дорогу пусть и по пешеходному переходу, вот только на светофоре для него горел запрещающий красный сигнал. От удара двенадцатилетний школьник получил несколько травм и был госпитализирован в больницу имени К. А. Раухфуса. Врачи оценили его состояние, как средне тяжелое.
Что касается водителя автомобиля, под колеса которого попал юный петербуржец, то этот тридцатишестилетний мужчина ни в текущем, ни в прошедшем годах не нарушал правила дорожного движения.
Полиция призывает родителей проводить со своими детьми дополнительную разъяснительную работу по поводу ПДД, не полагаясь исключительно на школьную программу.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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