В Ленинградской области не будут проводить проверку QR-кодов во время крещенских купаний

Желающим окунуться в купель QR-коды не понадобятся. Однако требование о соблюдении дистанции сохраняется, равно как и ограничение количества людей, одновременно находящихся в раздевалках.

Всего в области подготовлено двадцать восемь мест для купания. Возле купелей будет организовано дежурство медиков и спасателей. Отсутствие необходимости предъявления кодов озвучено в постановлении областного правительства.

В то же время, согласно действующим на данный момент правилам расстояние между участниками купаний должно составлять около полутора-двух метров, а в раздевалках не должно находиться больше одного человека четырёх квадратных метрах её площади.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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