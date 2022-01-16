В Ленинградской области не будут проводить проверку QR-кодов во время крещенских купаний

Пенсионеров в России предупредили об обесценивании денег и росте цен с 17 января 2022 года
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Желающим окунуться в купель QR-коды не понадобятся. Однако требование о соблюдении дистанции сохраняется, равно как и ограничение количества людей, одновременно находящихся в раздевалках.
Всего в области подготовлено двадцать восемь мест для купания. Возле купелей будет организовано дежурство медиков и спасателей. Отсутствие необходимости предъявления кодов озвучено в постановлении областного правительства.
В то же время, согласно действующим на данный момент правилам расстояние между участниками купаний должно составлять около полутора-двух метров, а в раздевалках не должно находиться больше одного человека четырёх квадратных метрах её площади.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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