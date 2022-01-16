В Ленинградской области не будут проводить проверку QR-кодов во время крещенских купаний

Сегодня, 17:59

0

Image 16+
В Ленинградской области не будут проводить проверку QR-кодов во время крещенских купаний
Фото из открытых источников

Желающим окунуться в купель QR-коды не понадобятся. Однако требование о соблюдении дистанции сохраняется, равно как и ограничение количества людей, одновременно находящихся в раздевалках.

Всего в области подготовлено двадцать восемь мест для купания. Возле купелей будет организовано дежурство медиков и спасателей. Отсутствие необходимости предъявления кодов озвучено в постановлении областного правительства.

В то же время, согласно действующим на данный момент правилам расстояние между участниками купаний должно составлять около полутора-двух метров, а в раздевалках не должно находиться больше одного человека четырёх квадратных метрах её площади.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

В Ленинградской области не будут проводить проверку QR-кодов во время крещенских купаний

Сегодня, 17:59

В школах Санкт-Петербурга все больше классов уходят на карантин

Сегодня, 13:49

Пиар-кампания Беглова обойдется петербургским налогоплательщикам в 200 млн рублей

Сегодня, 11:41

Петербургскими полицейскими задержана группа мошенников

Сегодня, 09:59

В Ленинградской области выросла сосулька-рекордсмен

Вчера, 22:04

Несмотря на оттепель, рыбаки из Санкт-Петербурга наводнили замерзший Финский залив

Вчера, 20:49

Шесть петербургских баров за отказ от проверки QR-кодов опечатаны следственным комитетом

Вчера, 17:59

В Санкт-Петербурге ученик пятого класса отравился водкой

Вчера, 15:04

Новая песня Шнурова о мусорной проблеме Петербурга стала хитом у уличных музыкантов

Вчера, 14:12

Введя QR-коды, дирекция Балтийского завода подстраховалась. Сегодня у его проходной дежурили полицейские и Росгвардейцы

Вчера, 11:19

В Ленинградской области задержан мужчина, которого подозревают в поджоге бани, принадлежащей его же матери

16-01-2022, 23:24

Петербуржцы возмутились чрезмерному «усердию» коммунальных служб на детских площадках

16-01-2022, 22:00

В Санкт-Петербурге на набережной Фонтанки случилась потасовка с участием нескольких человек

16-01-2022, 14:14

Шнур посвятил песню снежно-мусорному коллапсу в Санкт-Петербурге

15-01-2022, 22:43

Петербургский трамвай пострадал в результате дебоша пьяных пассажиров

15-01-2022, 19:09

В Ленинградской области спасатели вызволили из беды провалившегося под лёд человека

15-01-2022, 14:34

Больше 2 500 человек было спасено отрядом волонтеров из Санкт-Петербурга «ЛизаАлерт»

14-01-2022, 21:59

Петербургские чиновники планируют в этом году открыть только три спортивные площадки 

14-01-2022, 20:54

Петербургский комитет по делам Арктики имитирует бурную деятельность

14-01-2022, 19:44

Чиновники Петербурга своими ошибочными действиями лишили город 100 миллионов

14-01-2022, 14:03

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Пенсионеров в России предупредили об обесценивании денег и росте цен с 17 января 2022 года

Пенсионеров в России предупредили об обесценивании денег и росте цен с 17 января 2022 года

Вчера, 18:59

0

Новые цены на продукты питания вряд ли порадуют пенсионеров, а вырастут они уже в ближайшие дни. Об этом заявил...

Подробнее
Новая песня Шнурова о мусорной проблеме Петербурга стала хитом у уличных музыкантов

Новая песня Шнурова о мусорной проблеме Петербурга стала хитом у уличных музыкантов

Вчера, 14:12

0

Новая композиция от группы «Ленинград» «Пока так», повествующая о неубранном от снега и мусора Петербурге, обрела...

Подробнее
Шнур посвятил песню снежно-мусорному коллапсу в Санкт-Петербурге

Шнур посвятил песню снежно-мусорному коллапсу в Санкт-Петербурге

15-01-2022, 22:43

0

Популярный артист Сергей Шнуров снял клип к новой песне на фоне неубранных отходов в Санкт-Петербурге. Артист в своем...

Подробнее
Эксперт Днепров: достигнут первый положительный результат «ультиматума» РФ к НАТО

Эксперт Днепров: достигнут первый положительный результат «ультиматума» РФ к НАТО

16-01-2022, 09:59

0

Эксперт Валентин Днепров на страницах издания « Русская весна » заявил о первом положительном результате российского...

Подробнее
ПФР: пенсионерам в России до конца января 2022 года поступит дополнительная выплата 6 тыс. рублей

ПФР: пенсионерам в России до конца января 2022 года поступит дополнительная выплата 6 тыс. рублей

Сегодня, 10:54

0

В 2022 году всем пенсионерам Российской Федерации начнут дополнительно перечислять по 6 000 рублей. Эти денежные...

Подробнее
Гражданам РФ сообщили о прибавке к зарплате 4 590 рублей с 1 февраля

Гражданам РФ сообщили о прибавке к зарплате 4 590 рублей с 1 февраля

16-01-2022, 17:24

0

Новые денежные средства россияне будут получать в ежемесячном формате, как сообщает источник KONKURENT.RU. Гражданам...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Американскому авианосцу пришлось скрыться от российской подлодки в Адриатическом море

Американскому авианосцу пришлось скрыться от российской подлодки в Адриатическом море

16-01-2022, 13:34

0

Российская многоцелевая дизель-электрическая подлодка «Новосибирск» с крылатыми ракетами 4-го поколения на борту...

Подробнее
Самолет ВВС США оставил неприличное послание российским военным у побережья Сирии

Самолет ВВС США оставил неприличное послание российским военным у побережья Сирии

16-01-2022, 15:39

0

Пилоты ВВС США пошли на очередную провокацию по отношению к находящимся в Сирии российским военным. На сей раз они...

Подробнее
Пиар-кампания Беглова обойдется петербургским налогоплательщикам в 200 млн рублей

Пиар-кампания Беглова обойдется петербургским налогоплательщикам в 200 млн рублей

Сегодня, 11:41

0

Новый клип солиста группы «Ленинград» Сергея Шнурова на тему некачественной уборки мусора и снега в Санкт-Петербурге...

Подробнее
Неизвестная система РЭБ повредила электронику F-35 во время провокационного полета

Неизвестная система РЭБ повредила электронику F-35 во время провокационного полета

16-01-2022, 13:14

0

На авиабазе в Южной Корее произошло крушение истребителя F-35 в результате отказа электроники. По имеющейся информации...

Подробнее