В школах Санкт-Петербурга все больше классов уходят на карантин

Работающим пенсионерам в РФ сообщили сразу две плохие новости
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Количество заболевших детей растет пропорционально объему росту заболеваемости в Северной столице.
На дистанционное обучение по городу вынуждены были перейти девять классов из восьми школ. Это связано не только с выявлением больных коронавирусом, но и с серьезным увеличением количества детей, больных ОРВИ.
Количество выявленных случаев инфицирования КОВИД-19 продолжает расти и достигло уже 4 132.
Что касается дошкольных детских учебных заведений, то во всем Санкт-Петербурге закрыли одну группу. Стоит заметить, что на прошлой неделе на дистанционном обучении пребывало намного меньше школьников – только два класса. А вот что касается дошкольников, то их болело намного больше. На карантине приходилось оставлять четыре детсадовские группы.
Вопрос контроля заболеваемости коронавирусом у детей по-прежнему остается не решенным до конца, ведь для ликвидации угрозы КОВИД-19 охват вакцинацией должен быть полным, включая детей.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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