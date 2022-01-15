В Ленинградской области выросла сосулька-рекордсмен

Работающим пенсионерам в РФ сообщили сразу две плохие новости
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Ледяное чудо от крыши до фундамента нежилой многоэтажки образовалось в Красном Селе.
17 января пользователи социальных сетей, ставшие очевидцами этого необыкновенного явления выложили фотографии в группе «Транспортный коллапс. Красное Село». Сосулька-гигант сформировалась на фасаде дома № 53/3, что на улице Свободы.
Коммунальщики на первых парах просто оградили тротуар, проходящий мимо ледяного чуда, чтобы не допустить травматизации прохожих в случае падения этого сталактита.
Люди писали в комментариях, мол, забота, проявленная коммунальными службами в виде ограждений, это, безусловно, прекрасно, однако, гораздо лучше было бы очистить фасад от мегасосульки.
Гражданские активисты и корреспонденты обратились с официальным запросом к Красносельской районной администрации о том, когда уберут ледяной сталактит, и кто отвечает за удаление наледи в этом районе города.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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