Несмотря на оттепель, рыбаки из Санкт-Петербурга наводнили замерзший Финский залив

Термометры вот уже несколько дней показывают положительную температуру, что делает подледную рыбалку весьма рискованной.

В минувшее воскресенье замерзшую поверхность Финского залива заполнили сотни любителей подледного лова. По некоторым данным таковых было около 200 человек.

Официальные власти разрешают выход на зимнюю рыбалку с 16 января, но только в том случае, если температура воздуха устойчиво держится ниже нуля. А ведь в Санкт-Петербурге на протяжении нескольких дней наблюдается оттепель, что не может не сказаться на толщине и прочности ледового покрова.

Сотрудники МЧС просят рыбаков уйти со льда Финского залива, однако встречаются с непониманием экстремалов. А ведь их предупреждения не лишены печальных оснований. К примеру, на днях несчастный случай произошел на Новоладожском канале, где один из любителей зимней рыбалки ушел под лед.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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