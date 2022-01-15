В Санкт-Петербурге ученик пятого класса отравился водкой

Работающим пенсионерам в РФ сообщили сразу две плохие новости
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Его забрала бригада скорой помощи прямо с газона.
Это печальное происшествие произошло в Калининском районе Северной столицы. Случайные свидетели, проходя мимо газона, расположенного на улице Карпинского рядом с домом №36, обнаружили мальчика, который лежал без сознания на снегу.
Вызванная на место бригада скорой помощи диагностировала у него острое отравление неясной этиологии. Потерпевшего ребенка доставили в приемный покой Пятой детской больницы.
Как оказалось, школьник учится в пятом классе. Он вместе с товарищем обратились к незнакомому мужчине с просьбой приобрести для них пол-литра водки. Тот не отказал детям, и они начали употреблять горячительный напиток. Другие ребята благополучно разошлись по домам, а пострадавший потерял сознание прямо на газоне, где и был обнаружен случайными прохожими.
Полиция Санкт-Петербурга проводит проверку по данному факту.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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