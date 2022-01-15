Введя QR-коды, дирекция Балтийского завода подстраховалась. Сегодня у его проходной дежурили полицейские и Росгвардейцы

Сегодня, 11:19

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Введя QR-коды, дирекция Балтийского завода подстраховалась. Сегодня у его проходной дежурили полицейские и Росгвардейцы
Фото из открытых источников

Руководство Балтийского завода решило радикально подкрепить вступивший накануне в силу приказ о новом порядке прохода на его территорию. В первый день проверки QR-кодов у проходной предприятия дежурили силовики.

Судя по всему, это было связано с возможными проявлениями недовольства со стороны сотрудников. Как заметили работающие на заводе люди, введение дополнительной проверки выглядит бессмысленно ввиду того, что ранее пропуска работников предприятия, отказавшихся прививаться, были заблокированы, и попасть завод они не могут. Основные же опасения работников были связаны с возможными задержками на проходной. Профсоюзом на этот счёт была даже разработана особая инструкция – что делать, если сотрудник не успевает попасть на рабочее место из-за ожидания в очереди, если код оставлен дома или не считался. Не забыли составить даже форму специального акта, заполняемого в таких случаях. Среди рекомендаций были, к примеру, ватсап-отправка селфи на фоне проходной, с указанием времени, непосредственному начальнику сотрудника.

В итоге вопреки страхам руководства предприятия никакой давки или волнений при входе на завод не было. Всё прошло мирно, полиция и Росгвардия остались не у дел. Для чего потребовалось их вызывать, люди так и не поняли.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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