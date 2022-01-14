В Санкт-Петербурге на набережной Фонтанки случилась потасовка с участием нескольких человек

Драку удалось прекратить одному автомобилисту, протаранив машиной нескольких самых активных участников.

В социальные сети попало видео, происходящее на котором, по всей видимости, является окончанием этой драки. Зритель видит человека, который лежит на проезжей части, к нему по очереди подбегают неизвестные и бьют его ногами.

Двое мужчин пытаются помочь избиваемому, но участники драки валят одного из них на землю и начинают избивать. После этого некто за рулем темного автомобиля, сдавая задним ходом, сбивает нескольких нападавших, тем самым прекращая избиение. Далее водитель машины выходит, забирает пострадавшего и уезжает.

Как сообщили "Невские вести", одни пользователи социальных сетей высказали мнение, что дрались посетители окрестных увеселительных заведений, перебравшие со спиртным. Другие же настаивали на том, что без наркотиков там явно не обошлось.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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