Больше 2 500 человек было спасено отрядом волонтеров из Санкт-Петербурга «ЛизаАлерт»

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Спасатели-добровольцы поблагодарили всех неравнодушных граждан, помогавшим им с поиском пропавших людей.
В течение 2021 года отряд «ЛизаАлерт» в Санкт-Петербурге обнаружил живыми 2 589 пропавших людей и 216, к сожалению, уже мертвыми. Волонтеры в общей сложности осуществили 3 423 выезда на заявки. Эту информацию отряд обнародовал на своей официальной страничке в социальной сети «ВКонтакте».
Количество обращений за помощью к волонтерам сильно отличается в зависимости от месяца. К примеру, если в феврале прошлого года таковых было 188, то в августе – уже 487.
Из общего количества проведенных поисков больше, чем полуторам тысячам был присвоен статус «срочно». Это говорит о том, что потерялся ребенок, пожилой человек, либо нужно было разыскивать человека, пропавшего в лесу. 194 раза приходилось разворачивать штаб отряда для проведения массовых выездов.
Отдельно отряд поблагодарил небезразличных людей, помогавших волонтерам топливом, важной информацией, распечаткой листовок и прочим.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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