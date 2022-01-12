Две человеческие жизни унес пожар в Зеленогорске

Прошлой ночью в Зеленогорске вспыхнул одноэтажный дом, в огне погибли люди.

По сообщению пресс-секретаря Главного Санкт-Петербургского управления МЧС Российской Федерации, пожаром был охвачен дом с мансардным этажом размером десять на десять метров. Пока прибывшим спасателям удалось справиться с огненной стихией, строение успело выгореть полностью.

На диспетчерский пульт сообщение о несчастье пришло за полночь. Тушили пожар девять пожарных, используя три специальные машины. Победить огонь сотрудникам МЧС удалось лишь спустя почти три часа борьбы с нещадной стихией.

После осмотра пожарища спасатели обнаружили два обгоревших тела. Пока их личности устанавливаются.

Министерство чрезвычайных ситуаций просит быть осторожнее с отопительными приборами, несчастия из-за которых учащаются в связи с холодной погодой, требующей дополнительного обогрева жилья и хозяйственных построек.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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