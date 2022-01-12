В одном из судов Санкт-Петербурга вскоре будут решать, является ли цитирование Сартра экстремизмом

Вчера, 19:19

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В одном из судов Санкт-Петербурга вскоре будут решать, является ли цитирование Сартра экстремизмом
Фото из открытых источников

Прокуратура обратилась в суд с иском к депутату-коммунисту с целью признать его виновным в разжигании ненависти.

С точки зрения прокуратуры Северной столицы, Алексей Филиппов, депутат от КПРФ не слабо разжег ненависть в сердцах петербуржцев друг к другу, репостнув цитату Жана-Поля Сартра, известного мыслителя из Франции, в социальные сети.

Со слов Татьяны Дьячковой, юриста, представляющего интересы Санкт-Петербургского регионального отделения Коммунистической партии, 20 января состоится судебное заседание по этому вопросу. На него приглашены представители городской прокуратуры, лингвист, который почему-то посчитал себя вправе давать оценку творчеству признанных гениев человеческой мысли, ну и, конечно, труженики Центра противодействия экстремизму, исходящему из глубины веков, ГУ МВД РФ.

Кстати, параллельно экспертизу проделали и специалисты СПбГУ. Те не увидели состава преступления в высказывании Сартра по статье «Разжигание ненависти», а вот привлечь гения по статье «Унижение человеческого достоинства на основе политической или идеологической вражды» они бы не отказались, доживи он до наших дней. Маразм, как говорится, крепчал.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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