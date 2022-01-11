Опрос, проведенный в Санкт-Петербурге, показал, что 50% горожан нуждаются в дополнительном источнике доходов

Радикалы захватили в аэропорту Алма-Аты пассажирский самолет, летевший в Москву
Боевикам удалось захватить в аэропорту Алма-Аты пассажирский авиалайнер, который должен был лететь в Москву. Об этом...Подробнее
Исследование проводилось аналитиками интернет-ресурса «HeadHunter Северо-Запад» среди респондентов, проживающих на территории Северной столицы и Ленобласти.
Половина петербуржцев ответила, что им приходится искать дополнительный источник дохода и они не совсем представляют себе, как можно обойтись без него.
21% респондентов рассказали о том, что для них очень много значит дополнительный заработок, получаемый ими сверх основного дохода.
Для 29% жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области подработка является критически важной статьей дохода семьи.
А вот 39% опрошенных заявили, что основного дохода им вполне хватает на удовлетворение всех их потребностей.
По мнению респондентов, легче и быстрее всего удается найти себе подработку в рекламной, административной и коммерческой сферах.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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Боевикам удалось захватить в аэропорту Алма-Аты пассажирский авиалайнер, который должен был лететь в Москву. Об этом...Подробнее
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