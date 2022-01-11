Опрос, проведенный в Санкт-Петербурге, показал, что 50% горожан нуждаются в дополнительном источнике доходов

Исследование проводилось аналитиками интернет-ресурса «HeadHunter Северо-Запад» среди респондентов, проживающих на территории Северной столицы и Ленобласти.

Половина петербуржцев ответила, что им приходится искать дополнительный источник дохода и они не совсем представляют себе, как можно обойтись без него.

21% респондентов рассказали о том, что для них очень много значит дополнительный заработок, получаемый ими сверх основного дохода.

Для 29% жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области подработка является критически важной статьей дохода семьи.

А вот 39% опрошенных заявили, что основного дохода им вполне хватает на удовлетворение всех их потребностей.

По мнению респондентов, легче и быстрее всего удается найти себе подработку в рекламной, административной и коммерческой сферах.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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