За новогодние праздники жители Санкт-Петербурга совершили более 100 000 звонков на номер «112»

Около 63% работников петербургской администрации хотят эмигрировать из России
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Ежесуточно горожане обращались за помощью к сотрудникам экстренных служб по 11 000 раз за сутки.
По информации, полученной от пресс-службы Санкт-Петербургского комитета по информации и связи, в период между 31 декабря 2021 года и 9 января 2022 года диспетчеры экстренной службы «112» обработали 105 000 телефонных звонков и сообщений. В среднем выходило по 11 300 в сутки. Абсолютный рекорд принадлежит 31 декабря. Тогда жители Северной столицы обращались на «112» 12 300 раз.
Не обошлось в праздничные каникулы и без курьезов. Например, за непродолжительное время четверо людей сообщили о том, что видели живой символ 2022 года – тигра, который прогуливался по парку Лесотехнической академии. Полицейские, выехавшие на проверку обнаружили там золотистого ретривера, которого хозяин защитил от холода при помощи полосатой попоны.
Также было на порядок больше, чем в другие дни сообщений о потере собаки. Это обусловлено испугом многих домашних питомцев, находящихся на прогулке от громких взрывов фейерверков.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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