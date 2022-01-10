Житель Санкт-Петербурга лишился автомобиля из-за невыплаченных алиментов

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Перед этим приставы арестовали счета должника в банках и запретили ему покидать пределы Российской Федерации.
Нерадивый отец долго не оказывал никакой помощи родным детям и вот его долг превысил 1 000 000 рублей.
По сообщению пресс-секретаря Главного Санкт-Петербуржского управления ФС судебных приставов, 46-летний мужчина хитрил, надеясь уклониться от ответственности, время от времени переводя понемногу денег своим детям. Но обман не удался, задолженность достигла 1 000 000 рублей и даже превысил его.
Приставы решили промотивировать злостного неплательщика арестом банковских счетов и ограничением выезда за границу, но ничего этим не добились. И тогда им пришлось изъять у нерадивого отца свеженькую «Ладу Весту». Автомобиль 2020 года выпуска отправлен на стоянку, где он будет оценен и продан.
Деньги, полученные приставами при его реализации будут переведены его детям.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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