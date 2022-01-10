«Жить надо сейчас»: глава одного из районов Ленобласти просит законодательное собрание помочь жителям района с дровами

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Несмотря на широко рекламируемую программу газификации, люди из малообеспеченной категории граждан, живущие на территории Киришского района Ленинградской области, испытывают нехватку дров для отопления своих домов в зимний период. Проблема стала настолько острой, что вынудила главу района обратиться к председателю законодательного собрания Сергею Бебенину.
По рассказу Константина Тимофеева, такая ситуация сложилась из-за того, что девяносто девять процентов лесного фонда района сданы в аренду, а для простых граждан получение делянки для заготовки топлива стало невозможным. На начало этого года лесничество смогло изыскать один участок, где реально заготовить полтысячи кубов леса, но проблема в том, что от неё до райцентра семьдесят километров пути. К тому же пятьсот кубометров дров на весь район – капля в море.
Самые большие сложности традиционно испытывают пожилые люди. Тем, у кого есть родственники с бензотехникой, немного проще. Другим администрация района пытается помогать, привозя спиленные деревья, однако тут же возникает вопрос, что будут с ними делать старики без пил и помощников.
Кроме того, Тимофеев отметил рост стоимости дров, цена на которые достигает уже девяти тысяч за кубометр, а их на отопительный сезон нужно минимум четыре. Что же касается пресловутой программы газификации, глава района её одобрил, но заметил, что программа рассчитана на долгий срок, а «жить надо сейчас».
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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