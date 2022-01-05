Перед Рождеством жителю Санкт-Петербурга пришлось столкнуться и с похищением, и с вымогательством

Средь бела дня петербуржец был похищен группой неизвестных.

К его счастью, нашлись неравнодушные люди, которые немедленно сообщили правоохранителям о том, что на Пулковской улице во дворе одиннадцатого дома тремя неизвестными был избит, насильственно помещен в серое Ауди и увезен мужчина. Свидетели показали, что автомобиль со злоумышленниками двигался по направлению к станции метрополитена «Звездная».

Правоохранители тут же объявили план «Перехват». Полицейским понадобилась всего пара часов для того, чтобы отыскать иномарку преступников. Они были вскоре задержаны. Правоохранители изъяли у них три телефона, автомобиль и нож.

Потерпевший, питерский безработный, рассказал, что незнакомцы, избив, похитили его, после чего стали требовать 500 000 рублей выкупа за освобождение. Ему пришлось звонить знакомому и просить деньги. Тот перевел на указанный вымогателями счет 300 000 рублей.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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