Перед Рождеством жителю Санкт-Петербурга пришлось столкнуться и с похищением, и с вымогательством

Сегодня, 18:59

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Перед Рождеством жителю Санкт-Петербурга пришлось столкнуться и с похищением, и с вымогательством
Фото из открытых источников

Средь бела дня петербуржец был похищен группой неизвестных.

К его счастью, нашлись неравнодушные люди, которые немедленно сообщили правоохранителям о том, что на Пулковской улице во дворе одиннадцатого дома тремя неизвестными был избит, насильственно помещен в серое Ауди и увезен мужчина. Свидетели показали, что автомобиль со злоумышленниками двигался по направлению к станции метрополитена «Звездная».

Правоохранители тут же объявили план «Перехват». Полицейским понадобилась всего пара часов для того, чтобы отыскать иномарку преступников. Они были вскоре задержаны. Правоохранители изъяли у них три телефона, автомобиль и нож.

Потерпевший, питерский безработный, рассказал, что незнакомцы, избив, похитили его, после чего стали требовать 500 000 рублей выкупа за освобождение. Ему пришлось звонить знакомому и просить деньги. Тот перевел на указанный вымогателями счет 300 000 рублей.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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