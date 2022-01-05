Количество новых заражений коронавирусом в Санкт-Петербурге даже на фоне праздников остается стабильным

Это очень хороший показатель, учитывая массовые гуляния и походы в гости, особенно выгодно он выглядит на фоне Москвы, где заболеваемость подскочила втрое.

За прошедшие сутки коронавирус был выявлен у 1 291 человека. Примерно на том же уровне заболеваемость держится в Санкт-Петербурге уже на протяжении четырех суток. Интересно, что 3 января в Москве было меньше вновь зараженных, но уже к седьмому января в столице данный показатель возрос втрое (3 694 человек).

Всего за время пандемии, по данным оперативного федерального штаба, КОВИД-19 был выявлен у 861 398 петербуржцев, из которых победить опасную болезнь смогли 806 155 горожан (из них 1 078 в течение прошедших суток).

Что касается коллективного иммунитета петербуржцев к коронавирусу, то он достиг отметки в 81,43%, а это на 0,53% больше по сравнению с началом текущей недели.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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