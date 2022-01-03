Обновление Приморского шоссе, что в Санкт-Петербурге, планируется завершить к декабрю текущего года

Два новых съезда помогут разгрузить одно из самых напряженных мест магистрали.

По информации, предоставленной пресс-службой правительства Северной столицы, с завершающим этапом перестройки Приморского шоссе дорожные строители могут справиться на целый год быстрее запланированного. Новый срок исполнения – декабрь сего года.

На начало 2022 года готовность объекта составляет более 69%. Условия государственного контракта предусматривали завершение работ лишь к ноябрю 2023 года. Справиться раньше стало возможным не только благодаря высокому темпу работ, но и дополнительным финансовым вливаниям в объект со стороны городской администрации. Теперь появилась надежда на то, что новые съезды станут доступны для водителей уже в декабре 2022 года.

В середине прошлого месяца администрация Санкт-Петербурга дополнительно профинансировала ряд объектов дорожной инфраструктуры на 4 700 000 000 рублей. В список счастливчиков попал и проект реконструкции Приморского путепровода.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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