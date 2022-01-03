Кузьминское водохранилище, что в Санкт-Петербурге, будет отремонтировано в текущем году

Средства на проведение работ будут выделены из федерального бюджета.

Северная столица получит финансовые вливания из центрального бюджета Российской Федерации для проведения капитальной реконструкции гидротехнических сооружений Кузьминского водохранилища. Информация об этом была обнародована пресс-службой городской администрации Санкт-Петербурга.

Соответствующее постановление о получении денежных средств уже подписано губернатором Северной столицы. Субсидия предоставлена в соответствии с планами софинансирования расходов Санкт-Петербурга при его участии в федеральных программах по охране и использованию водных объектов.

Финансы будут направлены для капитальной реконструкции плотины, установленной на реке Кузьминке, которая удерживает Нижнее водохранилище, а также гидротехничеких сооружений Кузьминского водохранилища.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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