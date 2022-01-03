На одной из станций Санкт-Петербургского метрополитена внезапно перестали работать турникеты

Вчера, 21:54

0

Image 16+
На одной из станций Санкт-Петербургского метрополитена внезапно перестали работать турникеты
Фото из открытых источников

Случилось это в вестибюле «Невского проспекта», на выходе из него.

Как рассказали в своих аккаунтах в социальных сетях очевидцы и участники происходящего, произошел настоящий коллапс. Часть турникетов вдруг перестала работать. Произошло это около 19:00. Тут же на выходе из эскалаторов на станции «Невский проспект» образовалась огромная очередь из пассажиров подземки.

От пресс-службы Санкт-Петербургского метрополитена пока не поступало никаких комментариев по поводу сложившейся ситуации.

Интересно, что это уже не первый подобный сбой оборудования подземки Северной столицы. В октябре прошлого года произошел отказ оборудования турникетов, снабженных устройствами для расчета банковскими картами. И он тогда коснулся всех станций без исключения.

Еще несколькими месяцами раньше по причине поломки всех турникетов станции метрополитена «Пушкинская», ее пришлось ненадолго закрыть. Причину выявили быстро и спустя десять минут она была устранена.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

На одной из станций Санкт-Петербургского метрополитена внезапно перестали работать турникеты

Вчера, 21:54

В Петербурге по городу гуляет одинокая черная свинья

Вчера, 19:54

Власти Петербурга запутались в количестве вакцинированного населения

Вчера, 17:14

Полиция Петербурга разыскивает хулиганов, напавших на автобус с битами

Вчера, 14:44

Локдаун помощи: в Петербурге медицину продолжает лихорадить

Вчера, 13:24

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту смертельного ДТП в Гатчинском районе

3-01-2022, 22:29

Резонансный поджог клуба «Зодиак» в Санкт-Петербурге совершен из-за обиды

3-01-2022, 21:24

В первые дни января в Санкт-Петербурге будут морозы, затем потеплеет

3-01-2022, 21:24

Житель Санкт-Петербурга на Новый год предпринял попытку изнасилования знакомой и убил мужчину, заступившегося за нее

3-01-2022, 21:14

В Санкт-Петербурге за прошлый год на реконструкцию родильных отделений и больниц потратили больше 1 000 000 000 рублей

3-01-2022, 18:29

В Петербурге игнорируются современные технологии утилизации мусора 

3-01-2022, 18:04

Роспотребнадзор напомнил петербуржцам, что делать, если кто-то в семье болен коронавирусом COVID-19

3-01-2022, 17:29

Актер Александров напомнил Смольному про неубранный снег во дворах

3-01-2022, 12:36

Прокуратура Санкт-Петербурга проверит, по каким причинам в Пулково массово задержали вылет авиалайнеров

2-01-2022, 22:59

Смольный не показал достойных результатов работы в 2021 году

2-01-2022, 16:56

В Петербурге начали действовать новые правила посещения общественных мест

2-01-2022, 10:59

Обещания Беглова обернулись для петербуржцев реальностью в виде прошлогоднего снега

1-01-2022, 21:17

В Петербурге умерла режиссер «Лунтика» Галина Воропай

1-01-2022, 20:49

Смольный не смог очистить город от снега к 1 января

1-01-2022, 10:08

Юная жительница Санкт-Петербурга, которую ревнивый поклонник облил кислотой, вышла из комы

31-12-2021, 19:44

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

ПФР: 18 000 рублей начнут выдавать с сегодняшнего дня

ПФР: 18 000 рублей начнут выдавать с сегодняшнего дня

3-01-2022, 14:14

0

С сегодняшнего дня россияне начнут получать денежные выплаты от Пенсионного фонда (ПФР). Выдача денег гражданам будет...

Подробнее
Дадут деньги уже в январе: ПФР начал прием заявлений на выплату 10 тысяч рублей

Дадут деньги уже в январе: ПФР начал прием заявлений на выплату 10 тысяч рублей

3-01-2022, 23:29

0

С начала 2022 года в Пенсионном фонде России начался прием заявлений на денежные выплаты, которые ранее в ПФР не...

Подробнее
Эксперты раскрыли неприятную информацию о компенсации пенсионерам за высокую инфляцию

Эксперты раскрыли неприятную информацию о компенсации пенсионерам за высокую инфляцию

2-01-2022, 19:04

0

Индексация пенсий неработающим пенсионерам в России вот уже несколько недель является «горячей» темой для СМИ. С Нового...

Подробнее
Названы пенсионеры в РФ, которым не повысят пенсии в январе 2022 года

Названы пенсионеры в РФ, которым не повысят пенсии в январе 2022 года

3-01-2022, 09:09

0

Далеко не всем пенсионерам в январе повысят пенсию, предупреждают эксперты. О том, кому не стоит ожидать повышения...

Подробнее
Пенсионерам в РФ объявили о разовой выплате

Пенсионерам в РФ объявили о разовой выплате

2-01-2022, 22:54

0

Пожилых граждан РФ обрадовали новостью, сообщив о том, что их ждет единоразовая денежная выплата. Власти уже подписали...

Подробнее
Дождались? Раскрыта схема дополнительной индексации пенсий РФ

Дождались? Раскрыта схема дополнительной индексации пенсий РФ

3-01-2022, 15:29

0

О дополнительной выплате для пенсионеров рассказал председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Депутат Госдумы заявил об окончании эффекта пенсионной реформы

Депутат Госдумы заявил об окончании эффекта пенсионной реформы

2-01-2022, 15:14

0

В Госдуме призвали спасать пенсионную систему России. В частности, эту тему затронул депутат Госдумы от КПРФ Алексей...

Подробнее
10 тысяч рублей каждому на новогодних праздниках: Сбербанк обрадовал россиян

10 тысяч рублей каждому на новогодних праздниках: Сбербанк обрадовал россиян

2-01-2022, 14:54

0

Представители Сбербанка РФ анонсировали предоставление новых денежных выплат, которые будут доступны новым...

Подробнее
Даже меньше, чем было. Пенсия за январь неприятно удивила граждан РФ

Даже меньше, чем было. Пенсия за январь неприятно удивила граждан РФ

Вчера, 15:09

0

Январские выплаты уже начали приходить пенсионерам и, как оказалось, не у всех граждан пенсия стала больше. С 1 января...

Подробнее
Украина заблокировала российские суда, находящиеся в Азовском и Черном морях

Украина заблокировала российские суда, находящиеся в Азовском и Черном морях

2-01-2022, 12:49

0

Российским кораблям, пребывающим в Черном и Азовском морях, вход во внутренние воды Украины заблокирован. Как передают...

Подробнее

Грянет с 1 января. Всех, у кого есть наличные деньги, призвали готовиться