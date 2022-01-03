На одной из станций Санкт-Петербургского метрополитена внезапно перестали работать турникеты

Случилось это в вестибюле «Невского проспекта», на выходе из него.

Как рассказали в своих аккаунтах в социальных сетях очевидцы и участники происходящего, произошел настоящий коллапс. Часть турникетов вдруг перестала работать. Произошло это около 19:00. Тут же на выходе из эскалаторов на станции «Невский проспект» образовалась огромная очередь из пассажиров подземки.

От пресс-службы Санкт-Петербургского метрополитена пока не поступало никаких комментариев по поводу сложившейся ситуации.

Интересно, что это уже не первый подобный сбой оборудования подземки Северной столицы. В октябре прошлого года произошел отказ оборудования турникетов, снабженных устройствами для расчета банковскими картами. И он тогда коснулся всех станций без исключения.

Еще несколькими месяцами раньше по причине поломки всех турникетов станции метрополитена «Пушкинская», ее пришлось ненадолго закрыть. Причину выявили быстро и спустя десять минут она была устранена.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700