Резонансный поджог клуба «Зодиак» в Санкт-Петербурге совершен из-за обиды

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Поджигателя вышвырнули из клуба накануне, и он решил отомстить…
Пресс-секретарь Главного Санкт-Петербургского управления МВД сообщил о том, что тридцатидевятилетний подозреваемый в поджоге развлекательного заведения, что на улице Купчинской, задержан.
Его действия нанесли клубу убыток в 50 000 рублей. В связи с этим против него правоохранители завели уголовное производство по статье о хулиганстве.
Задержанный трудится в ПАО «Северные верфи» на должности слесаря. Пикантности делу придает тот факт, что по месту работы предполагаемого поджигателя две недели тому назад произошло возгорание строящегося военного корабля.
Накануне мужчина посетил клуб «Зодиак», выпил там слишком много алкогольных напитков и начал драться с другими посетителями. Сотрудники охраны клуба были вынуждены вывести агрессора на улицу. Тот обиделся, отправился к себе домой, запасся там канистрой с бензином и на собственном «Форде» вернулся к клубу, поджег его дверь и удрал.
Интересно, что фигурант дела уже отбывал наказание за кражу и мошенничество.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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