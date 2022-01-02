В первые дни января в Санкт-Петербурге будут морозы, затем потеплеет

Вторник, 4 января, в Санкт-Петербурге выдастся еще более холодным, чем понедельник.

Если к вечеру понедельника температура в городе на Неве опустилась до -7 оС, а ночью ожидается -9 оС, то к утру вторника столбик термометра опустится еще ниже, вполне вероятны морозы до -13 оС. Дороги будут покрыты гололедицей. Поэтому спасатели призывают водителей быть осторожными за рулем и не превышать скоростной режим, а пешеходов - смотреть под ноги на тротуарах и не пересекать проезжую часть перед самым автомобилем даже на зеленый и по «зебре».

А вот в следующие дни, по сообщению Михаила Леуса, ведущего специалиста центра погоды «ФОБОС», Санкт-Петербург накроет теплый атмосферный фронт, пришедший в город с запада. Он вызовет плотную облачность, небольшие осадки в виде снега, а также потепление.

К концу вторника температура воздуха вырастет до - 5 оС, а в среду потеплеет до 0 оС.

Правда, теплый фронт над Северной столицей надолго не задержится и уже к пятнице зима вернется в город с морозами до -14 оС.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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